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В МГУ оценили шансы евроскептика Вилдерса стать премьером Нидерландов

Коньков: назначение Вилдерса премьером Нидерландов зависит от его союзников
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Фото: Global Look Press/Ddp
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Глава победившей на выборах в Нидерландах Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс, вероятно, станет новым премьер-министром страны, однако всё зависит от его будущих партнеров в парламенте. Об этом «Известиям» 27 ноября заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

Он отметил, что в Нидерландах пока продолжается процесс подведения итогов прошедших парламентских выборов.

«Есть определенная вероятность, что победивший евроскептик Вилдерс возглавит коалицию, хотя всё будет зависеть от партнеров, в данном случае — от другой партии. Поэтому здесь пока идет разговор, о котором сложно судить, как он завершится. [Вилдерсу] были выдвинуты определенные условия, связанные с пересмотром его предвыборных суждений в контексте и мусульманского населения, и миграции в целом, как он на это отреагирует — будет видно», — сказал Коньков.

При этом наиболее ключевой партией, с которой Вилдерс, вероятно, будет сотрудничать, политолог назвал «Новый социальный договор» (NSC), которую возглавляет правый депутат Питер Омцигт.

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По итогам прошедшего голосования, Партия свободы получила 37 мест из 150 в нижней палате парламента, чего не хватило для формирования правительства. Теперь Вилдерсу предстоит поиск партнеров, чтобы создать правящую коалицию и стать премьер-министром страны.

Ранее, 26 ноября, издание NL Times писало, что Партия свободы может оставить Киев без ранее оказываемой военной помощи. В материале отмечалось, что PVV не демонстрировала активность в оказании помощи Украине и в прошлом.

До этого, 24 ноября, украинское издание Kyiv Independent сообщило, что Вилдерс доставит Украине ряд неудобств, а его союз с лидером Венгрии Виктором Орбаном и премьером Словакии Робертом Фицо может повлиять на антироссийские санкции Евросоюза. Авторы статьи также обратили внимание на «пророссийские» взгляды Вилдерса.

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