Психотерапевт рассказала о наиболее распространенных проблемах у подростков

Подростков, которые приходят за помощью к психологу, можно поделить на три большие группы. Об этом психотерапевт Светлана Попова рассказала в понедельник, 27 ноября, опираясь на свой практический опыт.

По словам специалиста, у всех групп разные потребности, поэтому и разные запросы к психологу.

Попова отметила, что к первой группе относятся ребята, которые любят жизнь, стараются понять ее нюансы, разобраться в себе и в отношениях с окружающим миром.

«Запросы таких детей звучат следующим образом: я хочу разобраться в своих эмоциях; я хочу понять людей, с которыми учусь; я хочу понять свою сестру/брата; хочу улучшить свои отношения с близкими. Таких ребят мало, но они есть», — поделилась психотерапевт в беседе с runews24.ru.

Ко второй группе относятся так называемые уставшие подростки.

«Их запросы: мне плохо, что делать; мне ничего не интересно и я часто думаю о смерти; я ненавижу учебу; я ненавижу многих учителей; я постоянно хочу спать; у меня плохие отношения с родителями; я не люблю своего брата/ сестру»», — сказала эксперт.

По словам Поповой, это нуждающаяся группа. Таким детям действительно нужна помощь, и чем быстрее, тем лучше.

И третья группа — это манипуляторы. Это самая интересная группа с точки зрения сложности, так как у таких детей есть четкая цель. При этом цели детей и родителей в этой группе всегда разные, а предлог для психологической консультации может звучать как угодно.

«Их запросы примерно таковы: как сделать так, чтобы мне родители разрешили дольше играть в игры; что мне сделать, чтобы я мог управлять своими сверстниками; как мне сделать так, чтобы мальчик, который мне нравится, влюбился в меня; как мне надо повести себя с родителями, чтобы они купили мне гаджет», — заключила специалист.

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Она добавила, что девушки, воспитывающиеся в строгости и жестких рамках, а также не имеющие права голоса и собственного мнения, чаще выбирают таких парней, пишет Life.Ru.

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