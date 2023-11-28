И рыбку съесть

Момент истины между Турцией и коллективным Западом надвигается. Саммит альянса 28–29 ноября на уровне министров иностранных дел должен пролить свет на вступление или невступление Швеции в НАТО. Тем временем США и их союзники, судя по реакции СМИ и экспертов, придают этому процессу большое значение. Турецкая сторона в их восприятии, в зависимости от своего решения по шведской заявке, либо вернется к внутриблоковой дисциплине, проявит себя, как в старые добрые натовские времена, либо решит идти самостоятельным курсом. Пусть формально и в составе альянса.

Следовательно, главная интрига в том, сумеют ли турецкие власти не только проявить последовательность и соблюсти баланс во имя национальных интересов, но и сделать для них же верный выбор. Промежуточный итог здесь едва ли кого-то устроит. К решению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приковано внимание России, США, Евросоюза, ключевых игроков Глобального Юга и, несомненно, его электората.

Перечисленные хорошо помнят, как Эрдоган неоднократно выступал в роли поборника традиционных ценностей, которые в Швеции систематически попирались. Несколько раз летом 2023-го в Стокгольме «активист» демонстративно сжигал священную книгу мусульман — Коран.

Безусловно, при желании турецкое руководство могло бы закрыть глаза на факты, ухватиться за официальную позицию Швеции. В конце концов, Стокгольм запоздало, но дистанцировался от двух инцидентов, назвав их исламофобским проявлением. К тому же местная полиция выдвинула предварительное обвинение фигуранту. Законодательно снята и проблема укрывательства шведами враждебных Анкаре курдских сепаратистов. Тихой гаванью королевство для них больше не будет, как того требовала турецкая сторона.

Хотя под вопросом по-прежнему остается деятельность антитурецкой структуры на территории Швеции — Nordic Monitor. Исходя из официальных заявлений турецких представителей, легальный статус этой организации в королевстве несовместим с «союзническим духом» членства в НАТО. В то время как для шведов турецкое требование было покушением на «свободу слова». Впрочем, даже эти противоречия кажутся относительно преодолимыми. Знать бы, чего ради.

Точный ответ дает заявление главы крупнейшего оборонного концерна Швеции Saab Микаэля Йохансона на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже. По его словам, для увеличения поставок Украине необходима более тесная кооперация западных игроков в рамках НАТО и Еврокомиссии. То есть, иными словами, шведские арсеналы очень нужны США для проведения своей политической линии в Восточной Европе, а внутриблоковая дисциплина позволила бы избежать или свести к минимуму ненужные им бюрократические проволочки.

Последние сомнения в истинных намерениях Запада развеял и глава оборонного ведомства Швеции Пол Юнсон. Он не скрывает, что членство в НАТО нужно Стокгольму как «защита от России, продемонстрировавшей неуклонность на Украине». Правда, министр признался: точные сроки по вступлению ему неизвестны из-за позиций Турции и Венгрии.

Казалось бы, и самой Турции не помешало бы укрепление военно-технического сотрудничества с таким крупным игроком на рынке вооружений, как Швеция. Вырисовывается схема «членство Швеции в НАТО в обмен на вооружения для Турции». Более того, в 2014 году между турецкой Roketsan и шведской Saab Dynamics AB было подписано соглашение о сотрудничестве в области разработки противотанковых ракет малой и средней дальности. Опыт совместной работы у сторон налицо.

Вместе с тем турецкая оборонка за последние два десятилетия набрала уже такие темпы, что даже ее зависимость от главного союзника по НАТО — США — минимальна. Если в начале нулевых турецкий ВПК импортировал 80%, то к 2023 году речь идет всего лишь о 20%. Мало того, поставки вооружений из Америки за аналогичный период сократились на сегодня на 80%. Причем если в начале нашего века отрасль была представлена лишь 56 турецкими концернами, то сейчас их 1,5 тыс. Примечательны в этом контексте и другие данные: 20 с небольшим лет назад Турция экспортировала вооружения на сумму $248 млн — в наши дни речь идет о $4,4 млрд.

Поэтому возникает вопрос, зачем Турции соответствовать унизительным требованиям США из серии «вы пустите шведов в НАТО, а мы вам, уж так и быть, поставим F-16»? Всё равно в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 американцы турок не вернут. Наличие С-400 здесь лишь удобный повод наказать строптивую Турцию.

Эрдоган также не может позволить себе игнорировать межцивилизационный раскол в нынешних условиях, когда исламский мир ожидает солидарности по палестино-израильской проблеме. Швеция и НАТО неотделимы от политики США, флот которых подошел к берегам Израиля и Палестины. Турецкий лидер сам говорил о «крестоносцах» и «битве креста и полумесяца» в регионе. Кажется, к этой битве турки как раз готовы.

В Атлантическом совете США признают: Турции удалось наладить тесное военное сотрудничество с Катаром, Иракским Курдистаном, Пакистаном, Азербайджаном и другими акторами. Наиболее значимый для Турции в военном отношении игрок — Пакистан. Он единственный обладает ядерным арсеналом, ежегодно удерживает позиции в различных рейтингах, оценивающих военную мощь государств. Неслучайно Исламабад сравнительно недавно присоединился к программе по созданию турецкого истребителя TF-X KAAN TAI.

Не говоря уже о том, что совместная разработка и поставка вооружений — предмет переговоров Москвы и Анкары. Турецкая сторона выражала свою заинтересованность не только в покупке ПВО (С-400 «Триумф»), но и в сфере боевой авиации. В частности, на международном авиасалоне Dubai Airshow турки задавали много вопросов о тактико-технических характеристиках Су-57 и Су-75 «Чекмейт».

Турецкое оружие сегодня уверенно и мирно отвоевывает Африку у США и Китая. Только за 2022-й Анкара заключила 30 соглашений с африканскими странами. Успехи турецких вооружений, особенно дронов, в нескольких конфликтах произвели на африканские государства такое впечатление, что 28 стран, включая Марокко, Джибути, Того, Сомали, Мали, Буркина-Фасо и Руанду, закупили отнюдь не американские или шведские, а именно турецкие «Байрактар ТБ-2».

Прими на этом фоне Эрдоган положительное решение в отношении Швеции в НАТО, Турция по существу не получит ничего от США и их западных союзников. Неслучайно попытки турецких властей уговорить германских коллег продать 40 истребителей Eurofighter не окончились ничем. Даром что Испания и Великобритания — производители самолета — не против продажи. В Вашингтоне решили иначе.

Вот почему стратегические решения исходя из национальных интересов не терпят промежуточных итогов. Принцип «и рыбку съесть, и косточкой не подавиться» едва ли применим при таких исходных данных. Поэтому турецкому лидеру неизбежно придется поставить точку над i, пока за него это не сделали любезные американские партнеры. США недаром рассматривали в своих аналитических докладах Иорданию как более надежного в военном отношении союзника.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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