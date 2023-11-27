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Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста

В Москве открылся второй Национальный форум Российского Красного Креста
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста, мероприятие собрало 250 участников, рассказал 27 ноября корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«Здесь представители из регионов, специалисты-медики и спасатели. Все они создают правила, по которым организация будет развиваться ближайшие пять лет», — отметил он.

По словам представителя Международной Федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), она плотно работает с российским Красным Крестом, являющимся важным членом Федерации.

Международная федерация имеет офис в Москве, который делит с Российской Федерацией.

«Мы вместе очень плотно работаем, в том числе мы помогали нашим коллегам российского Красного Креста в разработке их стратегии. Стратегия предполагает краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели для российского Красного Креста, мы надеемся, что в ближайшие месяцы ее начнут реализовывать», — сказал он.

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Участников форума приветствовала вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что более 156 лет российский Красный Крест задает тон в развитии гуманитарной сферы России. Он следует своей миссии по облегчению и предотвращению страданий людей.

«Вы являетесь надежной опорой и партнером государства, когда речь идет о социальном благополучии человека, его здоровье и безопасности», — отметила она.

Голикова отметила международные миссии Российского Красного Креста в Нагорном Карабахе и Сирии, а также помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Она указала, что организация каждый год наращивает объемы помощи нуждающимся.

С весны в общей сложности примерно 1 тыс. сотрудников Международного комитета Красного Креста работает по обе стороны от линии соприкосновения в зоне украинского конфликта в рамках своей гуманитарной миссии. Они оказывают помощь пострадавшим и вывозят их на безопасные территории.

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