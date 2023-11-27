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Порядка 30 тыс. елок заготовят к Новому году в Тамбовской области

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В Тамбовской области заготовка новогодних сосен и елей стартует в начале декабря. На продажу срубят около 30 тыс. деревьев. Одно дерево в лесхозах области будет стоить от 350 рублей. Также ели и сосны поступят на специальные елочные базары. Точки откроются в Тамбове по традиции в середине декабря.

В региональном департаменте ИА «ОнлайнТамбов» сказали, что заготовка новогодних деревьев ущерба лесам не наносит, так как рубка проходит при проведении плановых работ. А вредит фонду вырубка деревьев браконьерами. Для того чтобы этого не допустить, леса патрулируют мобильные группы, состоящие из лесных инспекторов и сотрудников полиции.

Ранее, 22 ноября, в Рослесинфорге рассказали, что на лесных участках в этом году заготовят около 60 тыс. елей, сосен и пихт для продажи к Новому году. Запланированные объемы больше прошлогодних примерно на 5%.

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