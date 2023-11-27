В Новом Уренгое отремонтируют 40 км дороги в отдаленный район

С Ямало-Ненецком автономном округе в 2024 году начнут приводить в нормативное состояние 40 км дороги от Коротчаево до Нового Уренгоя. Работы планируют выполнить за два года, сообщает пресс-служба правительства округа.

Дорогу полностью переустроят, установят новые дорожные знаки, сигнальные столбы и барьерное ограждение. На участке реконструируют 15 мостов, часть из них заменят на водопропускные трубы. По всей трассе будут оборудованы площадки для отдыха водителей. Также отдельные места оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает ИА «Ура.ру».

По словам замдиректора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Виктора Горбунова, в связи с большим количеством грузовиков для улучшения условий движения и безопасности на автодороге сделают третью полосу, предназначенную для обгона. Это позволит большегрузам и фурам занимать крайнюю правую полосу, тем самым пропускать легковые автомобили вперед, без их выезда на встречную полосу.