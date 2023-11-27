Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы

Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме с 13:00 после закрытия для чистки взлетной полосы. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказали «РИА Новости» в воздушной гавани.

«С 13:00 аэропорт возобновляет работу в штатном режиме. Последствия послужившего причиной временного закрытия ледяного дождя устранены», — сказал представитель Жуковского.

Ранее в этот же день в пресс-службе Росавиации сообщили, что подмосковный аэропорт Жуковский с 6:00 закрыт на чистку взлетно-посадочной полосы, поэтому командиры самолетов, которые совершали рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Ош (Кыргызстан), приняли решение совершить посадку в Домодедово. Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково на фоне сильного снегопада работают штатно.

Ранее в этот день сообщалось, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.

Утром 27 ноября столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.