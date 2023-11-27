В аквариуме Севастополя погибли животные, живущие там десятки лет

Из-за шторма, обрушившегося на побережье Крыма, погибли пресноводные животные в музее-аквариуме Севастополя. Об этом рассказал 27 ноября его собственник, директор Юрий Кравцов.

По его словам, от холодной воды пострадал исторический третий зал, находящийся рядом с морем.

«В этом зале тропические пресноводные животные четырех континентов, порядка 800 штук, 40–50 видов — Африка, Южная Америка, Камбоджа», — цитирует его «РИА Новости».

Штормовые волны разрушили кровлю, вода попала в зал и на 1,5 м его затопила. Среди погибших животных 11 панцирных щук и большие красные пираньи, которые жили в аквариуме 15 лет.

По словам очевидцев, с каждой волной в помещение заливалось примерно три куба воды.

Значительный ущерб непогода нанесла Институту биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, в котором пострадали несколько научных лабораторий.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа пришли ветра до 40 м/с и дожди со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 400 тыс. человек.

Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований. По последним данным, пострадали 10 человек, один погиб.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Работы по ликвидации последствий непогоды находятся на особом контроле властей региона.