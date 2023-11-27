Дело о сбитой в Териберке девочке-подростке передали в суд

В Кольский районный суд направили материалы дела в отношении 49-летнего водителя, сбившего девочку-подростка в Териберке. Инцидент произошел 14 сентября 2023 года на улице Комсомольской. Водитель автомобиля Great Wall сбил девочку и скрылся с места происшествия. С тяжелыми травмами ее госпитализировали.

Вскоре водителя обнаружили. Установлено, что он был пьян во время управления автомобилем. Обвиняемый утверждал, что не увидел девочку и поэтому уехал с места ДТП.

Выяснилось, что водитель является сотрудником ООО «СеверСтрой», которая занимается ремонтом дорог. За совершенное ДТП ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас девочка проходит амбулаторное лечение. Она передвигается с посторонней помощью, пишет ИА «Би-порт».

Ранее, 23 ноября, сообщалось, что водитель автомобиля в Махачкале сбил двух несовершеннолетних пешеходов, в результате чего один ребенок погиб. Вторая девочка с различными травмами доставлена в медучреждение.