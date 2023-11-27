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В Москве операторы каршеринга работают штатно в условиях снегопада

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Операторы каршеринга BelkaCar, «Делимобиль» и «Ситидрайв» работают штатно в условиях снегопада в столице. Об этом сообщили в пресс-службах сервисов в понедельник, 27 ноября.

В пресс-службе BelkaCar рассказали, что автомобили сервиса функционируют в штатном режиме, проблем не наблюдается.

«Кроме того, в приложении мы регулярно оповещаем пользователей об изменении погодных условий, обращая внимание на возможные проблемы на дорогах. Призываем всех водителей быть бдительными на дорогах и не забывать о правилах дорожного движения», — отметили там в комментарии агентству городских новостей «Москва».

В «Делимобиле» отметили, что весь автопарк сервиса «переобут» в зимнюю резину еще в конце октября.

«В часы пик для пользователей «Делимобиля» автоматически включается тариф «в пробке», при котором стоимость минуты дешевле обычного, но километры оплачиваются отдельно. Это выгодно, если нужно проехать недалеко, но в пробке», — сказали в пресс-службе сервиса.

В свою очередь в пресс-службе «Ситидрайва» также сообщили, что сервис работает штатно.

«Мы продолжаем внимательно контролировать техническое состояние наших авто и внимательно следим за тем, чтобы во всех автомобилях была залита зимняя омывающая жидкость, а внутри салона была щетка для чистки снега», — рассказали в пресс-службе сервиса.

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Ранее в этот день утром цены на услуги такси в Москве выросли вдвое. Согласно данным агрегаторов, жители столицы за короткую поездку были вынуждены платить от 600 рублей, пишет ИА «Регнум».

К примеру, в 9:00 утра стоимость 16-минутной поездки от метро Добрынинская до станции Шаболовская стоила более 900 рублей, сообщает телеканал «360». При этом на момент 12:00 цена на ту же поездку значительно упала. Теперь ее стоимость составляет от 236 рублей за семь минут.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что штормовое предупреждение в Москве продлили до 13:00 27 ноября, сообщается на сайте aif.ru.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что после прошедшего снегопада высота снежных покровов в Москве на метеостанции ВДНХ составила 21 см, пишет РИАМО.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал прошедший в Подмосковье снегопад стал самым мощным за последние 40 лет, пишет Life.Ru.

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