В Минсельхозе сообщили о стабильной ценовой ситуации с говядиной в России

На российском рынке наблюдается стабильная ценовая ситуация с говядиной. К соответствующему периоду 2022-го розничная стоимость этого мяса выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства «Известиям» 27 ноября.

Там уточнили, что в 2023 году производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в организованном секторе растет хорошими темпами. Так, по данным Росстата, за январь–октябрь в сельскохозяйственных организациях показатель увеличился на 7,6%, до 890,9 тыс. т. Прирост производства влияет на стабильную ситуацию с ценами на этот продукт на рынке РФ.

«К соответствующему периоду прошлого года розничная цена на говядину выросла на 6,7%, что в пределах общей инфляции», — рассказали в министерстве.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что к Новому году на продовольственном рынке традиционно наблюдается повышение розничных цен. Там объяснили, что это связано с ростом спроса на продукты питания. В то же время в Минсельхозе подчеркнули, что не прогнозируют их значительного увеличения выше среднемноголетних колебаний.

Накануне URA.RU написало, что гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк спрогнозировал рост цен на говядину на 7–10% до конца 2023-го.

В тот же день в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в целом рост цен на продукты питания к Новому году не превысит в значительной мере усредненные показатели за последние несколько лет.