Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о преодолении банковским сектором РФ всех сложностей
Мир
Лавров заявил о наращивании преимущества БРИКС над G7
Общество
Суд вынес обвинительный приговор журналисткам Баязитовой и Архаровой
Мир
Украинская таможня сообщила о прибытии в страну скифского золота
Мир
Лавров исключил «завоевательные планы» России в Европе
Экономика
Костин указал на необходимость серьезной модернизации судостроительной отрасли РФ
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Мир
Протестующие пригрозили заблокировать все КПП на границе Польши с Украиной
Мир
Компьютерная томография исключила пневмонию у заболевшего папы римского Франциска
Общество
Начал работу второй Национальный форум Российского Красного Креста
Общество
Аэропорт Жуковский начал работу в штатном режиме после чистки полосы
Мир
В ЕС могут уничтожить сотни тысяч тонн кофе и какао из-за закона о лесах
Происшествия
На МКАД в результате ДТП образовалась пробка в 4,5 км
Сюжет:

Ушаков назвал конфликт на Украине результатом упертости НАТО

Ушаков: ситуация на Украине — результат игнорирования интересов РФ и упертости НАТО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости Североатлантического альянса, отказавшегося от предложенной системы безопасности в Европе. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник, 27 ноября, выступая на открытии «Примаковских чтений».

В ходе выступления он напомнил, что в самом начале своей карьеры в МИД Евгений Примаков был серьезно обеспокоен активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда Россией обсуждалась идея создания новой системы европейской безопасности, в которой бы НАТО наряду с другими организациями «вошла под общий зонтик» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но США и другие члены блока предложенные правила обеспечения безопасности в Европе не приняли, отметил Ушаков.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — заявил Ушаков.

«Ледяной» прием: какую угрозу России несут учения НАТО на Балтике
В ходе Freezing Winds 23 может отрабатываться блокада Финского залива, полагают эксперты

В начале ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала одной из причин начала проведения спецоперации в Донбассе приближение НАТО к границам России, а именно намерение Запада включить в состав блока Украину, что поставило бы безопасность России и ее суверенитет под прямую угрозу. Она уточнила, что РФ неоднократно предупреждала США и их союзников, что страна не может позволить расширения Североатлантического альянса до границ российской территории.

Ранее, 16 октября, президент РФ Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

В том же месяце Путин напомнил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы. Он добавил, что если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, то «флаг в руки и вперед».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023