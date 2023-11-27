Ушаков назвал конфликт на Украине результатом упертости НАТО

Ситуация вокруг Украины стала результатом игнорирования интересов России и упертости Североатлантического альянса, отказавшегося от предложенной системы безопасности в Европе. На это указал помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник, 27 ноября, выступая на открытии «Примаковских чтений».

В ходе выступления он напомнил, что в самом начале своей карьеры в МИД Евгений Примаков был серьезно обеспокоен активизировавшимся в то время расширением НАТО. Тогда Россией обсуждалась идея создания новой системы европейской безопасности, в которой бы НАТО наряду с другими организациями «вошла под общий зонтик» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Но США и другие члены блока предложенные правила обеспечения безопасности в Европе не приняли, отметил Ушаков.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Следствием такой упертости НАТО, полного игнорирования интересов России и стала возникшая ситуация вокруг Украины», — заявил Ушаков.

В начале ноября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала одной из причин начала проведения спецоперации в Донбассе приближение НАТО к границам России, а именно намерение Запада включить в состав блока Украину, что поставило бы безопасность России и ее суверенитет под прямую угрозу. Она уточнила, что РФ неоднократно предупреждала США и их союзников, что страна не может позволить расширения Североатлантического альянса до границ российской территории.

Ранее, 16 октября, президент РФ Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для России важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

В том же месяце Путин напомнил, что Россия всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы. Он добавил, что если Евросоюз готов принять к себе такую экономику, как у Украины, то «флаг в руки и вперед».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.