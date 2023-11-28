Помочь помогающим

Ежегодно во время акции «Щедрый вторник» — а в этом году она приходится на 28 ноября — миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают. А НКО и фонды проводят мероприятия, благодаря которым каждый может проявить щедрость и доброту — поддержать семьи в сложных жизненных ситуациях, позаботиться о пожилых людях, накормить или приютить бездомных животных.

Благотворительность становится неотъемлемой частью современного общества. С тех пор, как из России ушли некоторые крупные бренды, значимость поддержки благотворительных программ от частных лиц стала особенно важной.

К счастью, небезразличных людей в нашей стране большинство. По данным исследований ВШЭ, свыше половины россиян проявляют доброту и милосердие, участвуя тем или иным образом в благотворительности. Чаще всего участие это спонтанное и нерегулярное — люди дают милостыню или собирают адресную помощь нуждающимся. Но только каждый 10-й в России перечисляет деньги через специализированные организации и фонды, лишь 1% регулярно переводит часть зарплаты на благотворительные цели.

Системная благотворительность напрямую зависит именно от постоянной поддержки. Существует миф о том, что сумма пожертвования важнее его регулярности. На самом деле фонды опираются именно на регулярные — ежемесячные — пожертвования, пусть даже небольшие: это дает возможность планировать работу и непрерывно выполнять свои обязательства, обеспечивать нуждающихся всем необходимым, разрабатывать долгосрочные проекты.

Фонды каждый месяц оплачивают отопление, вентиляцию, сигнализацию, коммунальные расходы, услуги прачечной и дезинфекции помещений, закупают бытовые принадлежности. И чтобы вовремя расплачиваться по счетам, любому фонду необходимо регулярно получать средства.

В то же время заметно, что люди начинают больше доверять современным технологическим сервисам и фандрайзинговым платформам, оформляют автоплатежи и подписки на благотворительные программы.

Делая добрые дела, мы часто исходим из чувства эмпатии и помогаем конкретному человеку в его сложной ситуации. Точечная помощь — это замечательно, но не менее важно обращать внимание на системные благотворительные проекты, то есть те, которые направлены сразу на большое количество людей. Этим, как правило, занимаются специальные фонды: они обладают опытом и экспертизой в управлении масштабными проектами и могут более эффективно использовать ресурсы и достигать поставленных целей.

Поэтому гражданам, чтобы быть уверенными, что их средства не пропадут и не попадут к мошенникам, будут работать на благо общества, следует придерживаться простых правил, выбирая фонд, которому направить свои деньги.

Во-первых, ищите фонды, соответствующие вашим ценностям и интересам. Быть может, наиболее близкая для вас тема — защита окружающей среды или помощь детям в беде, борьба с болезнями, поддержка местных сообществ или внимание к важным вопросам, которые могли бы остаться незамеченными.

Во-вторых, проверяйте репутацию фонда и то, как он расходует средства. Посетите сайты фондов, прочитайте их финансовые отчеты, посмотрите список членов попечительского совета, узнайте, на какие мероприятия и проекты используются пожертвования. Чем больше информации фонд предоставляет о своей работе, тем легче вам будет оценить эффективность его деятельности. Если не хочется глубоко вникать в подробности, имеет смысл положиться на профессиональное мнение экспертов. В России ежегодно проводится конкурс годовых отчетов НКО «Точка отсчета», и отмеченных им конкурсантов можно считать одними из самых прозрачных организаций в сфере благотворительности.

Начав регулярно заниматься благотворительностью, обязательно запустите «цепочку добра» — расскажите об этом опыте другим людям. Миф о том, что добрые дела нужно делать молча, крайне вредный. Когда вы рассказываете о своих усилиях в области благотворительности и их положительных результатах, вы вдохновляете других на активные действия. К тому же, распространяя информацию о конкретных проблемах и путях их решения, вы вносите вклад в повышение осведомленности общества о важных социальных вопросах.

Рассказав о проектах того или иного фонда на своих страничках в соцсетях, вы помогаете дважды. Во-первых, люди узнают, что существует та или иная инициатива, и могут рассказать о ней тем, кто в ней нуждается. Во-вторых, информация полезна и тем, кто может поддержать проект финансово или стать волонтером. И помните: желанием совершать добрые дела можно и нужно «заражать» окружающих.

Автор — генеральный директор фонда «Семья вместе»

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