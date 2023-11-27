Новогодний арт-объект появится у стен кремля в Казани

В Казани появится новая новогодняя иллюминация. Световые толеды смонтируют на улицах Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского. Таким образом, будет празднично украшен маршрут, которым ежедневно пользуются тысячи жителей столицы Татарстана, водителей и пассажиров общественного транспорта.

На площади Тысячелетия построят в преддверии Игр будущего тематический световой объект в виде кубов. Высота этого арт-объекта составит 3 м, а длина — 8 м. Появится иллюминация и на входной группе парка имени Горького, в парках «Светлая долина» и «Сад рыбака», которые были благоустроены в этом году.

Об этом стало известно во время доклада замглавы исполкома – председателя Комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, пишет ИА «Татар-информ». Он отметил, что в этом году, как и в прошлом, для декорирования будут использовать имеющиеся украшения. Предприятия в данное время проверяют оборудование на складах.

В октябре 2024 года по предложению президента РФ Владимира Путина в Казани состоится саммит БРИКС. В столицу Татарстана приглашены главы 26 государств. Планируется на саммите утвердить список стран — кандидатов в новые партнеры БРИКС.