4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и значение праздника

Ежегодно 4 декабря православная церковь отмечает один из великих праздников, связанных с жизнью Божией Матери, — Введение во храм Пресвятой Богородицы. В 2023 году торжество приходится на понедельник. О том, как Дева Мария вошла в Иерусалимский храм и какое значение имело это событие, читайте в материале «Известий».

Введение во храм пресвятой Богородицы в 2023 году — история

Согласно церковному преданию, у праведных Иоакима и Анны долгое время не было детей. Они истово молились о рождении первенца и принесли обет посвятить дитя Богу. В итоге у них родилась дочь, которую назвали Мария. Когда девочке исполнилось три года, она в сопровождении родителей и других родственников пришла в Иерусалимский храм.

Процессию встретили священнослужители во главе с первосвященником Захарией, отцом пророка Иоанна Предтечи. Оказавшись у подножия храма, Пресвятая Дева без посторонней помощи преодолела 15 ведущих к нему крутых ступеней, удивив собравшихся взрослых. Но на этом необычные события не закончились.

Дождавшись девочку наверху, Захария повел ее вглубь храма и ввел в святая святых — наиболее почитаемое место, куда раз в год имел право входить только первосвященник. Такое нарушение устоев вызвало недоумение присутствующих, однако Захария сделал это не просто так. Ему было послано видение, из которого священнослужитель узнал, что ждет Деву Марию в будущем.

В Иерусалимском храме Пресвятая Дева жила в окружении благочестивых женщин. Она уделяла много времени молитве и рукоделию. После ее 15-летия священнослужители стали советовать девушке покинуть храм и выйти замуж, так как каждый израильтянин был обязан вступить в брак. Однако Мария отказывалась делать это, ведь она решила посвятить себя Богу и принесла обет целомудрия.

Тогда Захария предложил Пречистой Деве заключить брак со старцем Иосифом. Формально он становился ей мужем, а фактически — опекуном и хранителем данного Господу обета. После обручения супруги уехали в Назарет.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — самый поздний из двунадесятых праздников. До VIII века он не отмечался отдельно, а считался частью Рождества Божией Матери. Обособленное празднование зародилось в Константинополе и долгое время не имело торжественного богослужения. Только в X–XI веках Введение получило все основные черты великого праздника.

Введение во храм пресвятой Богородицы в 2023 году — значение

Введение во храм Богородицы — это торжество беззаветного служения Богу. В православной традиции с этого праздника нередко начинается приобщение ребенка к главным церковным таинствам — исповеди и причастию.

С богословской точки зрения вхождение Девы Марии в храм знаменует соединение неба с землей, становление лестницы, по которой в мир придет Спаситель. Символичен и поступок первосвященника Захарии, который допустил Приснодеву в святая святых. Таким образом она как бы заняла место главной святыни для всех верующих.

Введение во храм пресвятой Богородицы в 2023 году — иконы

Первые иконописные изображения этого сюжета относятся к IX веку. Изначально этот он был предметом настенной храмовой живописи. Позже стали появляться и другие образы.

В центре композиции этой иконы изображается трехлетняя Дева Мария, одетая в мафорий — традиционное одеяние замужней женщины. К ней наклоняется первосвященник Захария, стоящий в воротах храма. За спиной Пречистой Девы замерли ее родители, Иоаким и Анна. На фоне видны церковный престол и сень над ним, отражающие сущность Богородицы как живого храма, вместившего в себя Сына Божьего.

Введение во храм пресвятой Богородицы в 2023 году — традиции

Накануне праздника в храмах проводят всенощное бдение, а утром служат Божественную литургию. В день торжества многие воцерковленные родители впервые приводят детей на исповедь. Участвовать в этом таинстве разрешается с семи лет.

На Руси Введение было женским праздником. Считалось, что в этот день Богородица помогает хозяйкам в семейных делах. В ночь перед торжеством незамужние девушки молились Божией Матери, чтобы увидеть во сне будущего супруга.

Кроме того, на Введение начинались санные катания, так как обычно к празднику уже выпадало достаточно снега. В городах и крупных деревнях проводили ярмарки и народные гулянья. Одним из главных товаров были сани на самые разные случаи жизни и зимняя конная упряжь. Также на прилавки выставляли мороженую рыбу, горячие пирожки и заготовки на холодное время года: соленья, сушеные грибы, ягоды и т.д. Самым популярным праздничным напитком был сбитень — травяной настой с добавлением меда.

Введение во храм пресвятой Богородицы в 2023 году — что нельзя делать

Введение во храм Пресвятой Богородицы проходит во время Рождественского поста, поэтому в праздник запрещается употребление мяса, молочных продуктов и жирной пищи. Также стоит воздержаться от алкоголя. Тем не менее в честь торжества разрешается есть блюда из рыбы.

Согласно народным приметам, на Введение не следует копать землю, так как она «отдыхает» после урожайного сезона. Тот, кто всё же возьмется за лопату, рискует ничего не собрать со своих полей в следующем году. Также считалось, что в праздник нельзя заготавливать соленья на зиму, убираться в доме и давать деньги в долг.

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