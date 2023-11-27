Поезд «Полярный экспресс» запустили из Новосибирска в Бердск

В 25 городах России в преддверии Нового года открыли праздничный маршрут по железной дороге. В Новосибирской области запустили поезд под названием «Полярный экспресс». Он курсирует из Новосибирска в Бердск и обратно.

Попутчиками новосибирцев будут 15 сказочных героев, в том числе Дед Мороз, Снегурочка, Полярники, Снежа и Елочка.

Точкой отправления станет пригородный вокзал. На протяжении всего пути следования пассажиров в каждом вагоне ждут мини-спектакли с участием зрителей, игры в «снежкобол», изучение сказочного языка. Кульминацией поездки станет появление Деда Мороза и Снегурочки с подарками.

Поездка длится два часа, и пассажиры возвращаются туда, откуда прибыли, пишет VN.ru.

Ранее, 23 ноября, туроператоры сообщили, что в дорогих отелях Сочи, Абхазии и ОАЭ закончились места на новогодние праздники. Спрос на эти направления в 2023-м в 3,5 раза выше, чем в прошлом.