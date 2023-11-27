Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Происшествия
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Общество
Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Общество
В Крыму планируют за двое суток восстановить подачу электричества
Мир
МИД РФ позитивно оценил жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина
Общество
Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10
Общество
На фоне снегопада цена на такси в Москве выросла почти в два раза
Общество
Синоптик спрогнозировала улучшение погоды в Крыму
Политика
Ушаков назвал конфликт на Украине результатом упертости НАТО
Мир
Израиль договорился с Маском об использовании Starlink в секторе Газа
Мир
В Киеве сильный ветер разорвал пополам самый большой флаг Украины
Общество
В Астрахани выписали всех пациентов после отравления наркотическим веществом
Мир
Маск встретится в Израиле с президентом страны и семьями заложников
Сюжет:

Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10

МЧС РФ: один человек погиб и 10 пострадали в результате урагана в Крыму
0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 10 человек возросло число пострадавших в результате урагана в Крыму, один человек погиб. Об этом сообщили на селекторном совещании под руководством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуненко в понедельник, 27 ноября.

Там отметили, что в результате сильного ветра порывами до 40 м/с и дождя со снегом на территории ряда субъектов Южного федерального округа произошли нарушения тепло- и энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры.

«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб», — указали в ведомстве. Там добавили, что в превентивных целях было эвакуировано более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения.

Работы по ликвидации последствий непогоды находятся на особом контроле министерства.

Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань
В Москве ждут «черные метели» и ледяные дожди

Ранее в этот день замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на полуостров, стал сильнейшим за последние 16 лет. Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований.

Кроме того, в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800. Ветер снес вентиляционную систему на крыше здания и в дыру хлынула вода, затопившая залы музея. По словам директора музея Юрия Кравцова, вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Зданию нанесен колоссальный ущерб, отметил он.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс. человек.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023