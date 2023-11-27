Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10

До 10 человек возросло число пострадавших в результате урагана в Крыму, один человек погиб. Об этом сообщили на селекторном совещании под руководством заместителя главы МЧС РФ Виктора Яцуненко в понедельник, 27 ноября.

Там отметили, что в результате сильного ветра порывами до 40 м/с и дождя со снегом на территории ряда субъектов Южного федерального округа произошли нарушения тепло- и энергоснабжения, падения деревьев, повреждения кровель и автомобилей, а также подтопления жилищной и транспортной инфраструктуры.

«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, к сожалению, один человек погиб», — указали в ведомстве. Там добавили, что в превентивных целях было эвакуировано более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения.

Работы по ликвидации последствий непогоды находятся на особом контроле министерства.

Ранее в этот день замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Любецкая заявила, что штормовой ветер до 40 м/с, обрушившийся на полуостров, стал сильнейшим за последние 16 лет. Из-за шторма власти Крыма ввели режим ЧС на территории определенных муниципальных образований.

Кроме того, в музее-аквариуме Севастополя из-за шторма погибли все животные, их было около 800. Ветер снес вентиляционную систему на крыше здания и в дыру хлынула вода, затопившая залы музея. По словам директора музея Юрия Кравцова, вышло из строя всё оборудование: насосы, вентиляция. Зданию нанесен колоссальный ущерб, отметил он.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. К настоящему времени без света остается более 500 тыс. человек.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.