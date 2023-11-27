Сабантуй проведут летом на Новособорной площади в Томске

В Томске летом 2024 года планируют провести Сабантуй на Новособорной площади. Организатор — томский Центр татарской культуры — ведет переговоры с мэрией.

Уже известно, что традиционных скачек проводить не будут, но национальные игры, концерт и дегустация блюд состоятся. Об этом сообщил РИА «Томск» директор учреждения Шамиль Халитов.

Агентство пишет, что татары — вторая по численности этническая группа в Томской области. Вокруг областного центра расположены татарские деревни Эушта и Черная Речка, где обычно устраивают Сабантуй. А в центре Томска в начале XVII века образовалось поселение татар Татарская слобода, ставшая к концу XIX века одним из центров татарской культуры в Сибири.

По словам Халитова, центр хотел бы проводить Сабантуи в каждом населенном пункте, где живет хотя бы один представитель татарского народа.

1 июля на территории музея-заповедника «Коломенское» состоялся 35-й московский общегородской праздник «Сабантуй-2023». Организаторами выступили правительство Москвы, правительство Татарстана, правительство Башкортостана, Татарская национально-культурная автономия города Москвы.