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МИД КНР опроверг сообщения о совместном с РФ строительстве тоннеля в Крыму

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэнбинь назвал ложными и отказался комментировать сообщения о якобы планах РФ и Китая построить подводный тоннель, который соединит полуостров Крым с Россией. Об этом он заявил 27 ноября во время брифинга.

«Данная публикация не имеет под собой оснований, и я не могу ее комментировать», — сказал дипломат, его слова передает ТАСС.

Представитель МИД КНР комментировал сообщение газеты The Washington Post от 24 ноября. В ее публикации говорилось, что бизнесмены из России и Китая якобы ведут переговоры о строительстве подводного тоннеля под Крымским мостом, чтобы защитить сооружение от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о строительстве подводного тоннеля абсурдной. По его словам, публикации не стоит уделять никакого внимания.

13 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что ответ России на возможные атаки ВСУ на Крымский мост будет жестким.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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