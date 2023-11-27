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Глава группы «Россети» назвал объем инвестиций в проекты в Тюменской области

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Фото: t.me/rosseti_official
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В следующем году «Россети» планируют направить на финансирование своей инвестиционной программы в Тюменской области более 7 млрд рублей. В этом году показатель составит 5 млрд рублей, заявил гендиректор группы Андрей Рюмин на встрече с губернатором Александром Моором. Стороны обсудили работу по технологическому присоединению потребителей и повышению надежности электроснабжения региона в условиях интенсивного жилищного строительства и увеличения нагрузки в сети.

По словам Андрея Рюмина, за последние два года только для подключения льготной категории потребителей (до 150 кВт) «Россети» построили порядка 200 км новых линий электропередачи. Обеспечено электроэнергией более 70 школ, детских садов, медицинских учреждений, спортивных и культурных объектов. Всего за 2022–2023 годы выполнено более 13 тыс. договоров на технологическое присоединение.

«Еще один традиционный приоритет — модернизация магистральных и распределительных сетей для повышения надежности электроснабжения региона», — добавил Андрей Рюмин.

Александр Моор в свою очередь назвал компанию «Россети Тюмень» крупным стратегическим партнером региона. «От работы энергетиков зависит качество жизни наших жителей. Тюменская область является лидером по жилищному строительству. Нам необходимо продолжить совместную работу по повышению надежности электроснабжения и развития распределительных электрических сетей, особенно на уровне напряжения 10/0,4 кВ», — подчеркнул губернатор.

Также на встрече обсуждалась готовность энергетического комплекса региона к осенне-зимнему периоду. В рамках ремонтной программы специалисты «Россети Тюмень» заменили более 200 км линий электропередачи, отремонтировали силовое и коммутационное оборудование. Компания сформировала аварийные запасы оборудования, материалов и комплектующих, подготовила ремонтно-восстановительные бригады.

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