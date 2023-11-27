Фонарный столб рухнул на остановку в Барнауле

В Барнауле на остановке общественного транспорта «Площадь Спартака» рухнул фонарный столб из бетона. Он упал на автобус.

О случившемся сообщает altapress.ru. Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал, так как на остановке людей не было. Как сильно поврежден автобус, пока информации нет.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в Сочи в районе Лоо из-за разбушевавшейся стихии рухнул трехэтажный дом. Как уточнили очевидцы происшествия, землю под зданием подмыло, после чего произошло обрушение. Жители заранее покинули дом и не пострадали.