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Бультерьер напал на четырехлетнюю девочку в Подмосковье

Бультерьер напал на четырехлетнюю девочку в Подмосковье, возбуждено уголовное дело
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Бультерьер напал на девочку на детской площадке в Подмосковье, пострадавшая госпитализирована с укусами лица, сообщил 27 ноября «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, инцидент произошел 24 ноября, девочка гуляла на детской площадке у дома 6 по улице Березовая поселка ВНИИССОК. Во время прогулки на ребенка напал бультерьер, принадлежащий местному жителю 1959 года рождения.

Источник добавил, что девочку госпитализировали по скорой помощи в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с множественными укушено-рваными ранами и ссадинами лица.

По факту получения девочкой травм следственный отдел по городу Одинцово Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.

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До этого, 20 ноября, американский бульдог искусал 14-летнего мальчика в Камчатском крае, ребенка госпитализировали. Мальчик выгуливал собаку без намордника по просьбе соседки, и пес набросился на него.

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