Посол РФ в Израиле выразил надежду на скорое освобождение оставшихся в Газе россиян

Несколько российских граждан остаются в заложниках ХАМАС на территории сектора Газа, есть надежда на их освобождение в ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник, 27 ноября, посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Есть определенная надежда, что в ближайшее время, возможно, состоится еще освобождение других наших заложников», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он также указал на то, что Россия считает неприемлемыми идеи об установлении международного контроля над Газой или разделении сектора по итогам конфликта.

«Есть абсолютно неприемлемые, завиральные идеи о неких международных контролях над сектором Газа, о некотором разделении сектора Газа. Я уж не говорю об этих совершенно неприемлемых соображениях о том, что нужно переселить население Газы куда-то за пределы сектора», — сказал российский посол.

Палестинское движение ХАМАС днем ранее показало кадры с передачей Израилю третьей группы заложников, в которой также оказался гражданин Российской Федерации (РФ) Рон Кривой. На представленных кадрах россиянин выделен красным кружком. Как стало известно, Кривой работал звукооператором на музыкальном фестивале Supernova на юге Израиля, который атаковало движение 7 октября. Уточнялось, что россиянину 25 лет и он имеет также израильское гражданство. Сначала мужчина успел сбежать от бойцов ХАМАС, он спрятался в яме, но они всё равно его нашли.

26 ноября ХАМАС освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. В ответ Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.