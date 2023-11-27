«Российская энергетическая неделя» состоится в 2024 году с 26 по 28 сентября в Москве

VII Международный форум «Российская энергетическая неделя», одно из ключевых международных мероприятий для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса, состоится с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве. Площадкой традиционно станет центральный выставочный зал «Манеж». Организаторами РЭН являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Форум вновь станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития газовой, нефтяной и угольной отраслей. Кроме того, среди тем в программе РЭН традиционно: нефтехимия, электроэнергетика и атомная энергетика, энергетика на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), цифровые технологии, искусственный интеллект, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности. Центральным событием деловой программы форума станет пленарное заседание.

«Деловая осень в Москве по традиции ознаменуется проведением главного конгрессно-выставочного мероприятия в отрасли — «Российской энергетической недели». Планируемая повестка РЭН-2024 будет широко востребована среди профессионального сообщества, она традиционно привлекает внимание наших партнеров из зарубежных стран, руководителей компаний и ведущих экспертов отрасли. Проведение форума — еще одна возможность укрепить авторитет нашей страны как мировой энергетической державы», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Помимо деловой программы, запланирована выставочная экспозиция крупнейших энергетических компаний, работающих на территории России и за рубежом. На площадке РЭН-2024 состоятся мероприятия Молодежного дня, а также церемонии вручения международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества, и награждения победителей международного медийного конкурса «Энергия пера», призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих о самых актуальных вопросах современной энергетики.

«В настоящий момент состояние мирового рынка энергоносителей, динамика и уровень цен на нем являются важнейшими факторами формирования тенденций развития международной экономики. Сегодня практически не осталось ни одной страны, не вовлеченной в мировую торговлю энергоресурсами. В этой связи представляется закономерным и логичным, что обсуждения наиболее вероятных перспектив развития рынков энергоресурсов, которые традиционно проходят на площадке «Российской энергетической недели», вызывают объяснимый интерес самого широкого круга представителей международного бизнеса и официальных лиц. Это тем более актуально, что в обозримой перспективе тесная зависимость между приростом ВВП и увеличением энергопотребления по-прежнему остается в силе. Уверен, что будущий год не станет исключением и мы вновь объединим в Москве крупнейших представителей энергетического сообщества для обсуждения и принятия взвешенных решений», — подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В 2024 году «Российская энергетическая неделя» состоится в седьмой раз. В этом году в рамках деловой программы форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в «Российской энергетической неделе – 2023» приняли участие свыше 5 тыс. делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2 тыс. участников.