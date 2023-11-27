Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за минувшие сутки на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражено три атаки штурмовых групп 43-й, 57-й механизированных бригад противника. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении отражена атака штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады Украины. Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На донецком направлении ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 110 военнослужащих и две боевые машины пехоты.

На южнодонецком направлении во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригады ВСУ, а также 102-й бригады территориальной обороны Украины. Потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «МСТА-Б».

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 33-й механизированной бригады противника. Потери Киева составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

На херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и два автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 542 самолета, 255 вертолетов, 9257 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 647 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7192 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 15 666 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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