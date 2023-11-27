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Командующий ВСУ заявил о подготовке к возможному расширению конфликта с Россией

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На Украине опасаются, что территория конфликта с Россией расширится и перейдет за пределы востока и юга страны. Как сообщил 25 ноября генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев, к такому повороту событий уже начало готовиться командование ВСУ.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска. <...> Всë, что у нас есть, любую помощь, которую мы получаем, мы используем для создания мобильных огневых групп, чтобы заполнить каждый сантиметр пространства», — цитирует военного ABC News.

По словам Наева, конфликт неминуемо расширится в том случае, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и развивать военные технологии, добавляет «Газета.Ru».

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Пленный военнослужащий 118-й бригады ВСУ Богдан Куманский отметил 27 ноября, что украинские войска имеют острую нехватку подготовленных военных на запорожском направлении. Он уточнил, что в рядах украинских военных сейчас довольно много тех, кто отказывается участвовать в действиях ВСУ на фронте или вовсе самовольно уходят из своих подразделений.

До этого, 22 ноября, бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Redacted отметил, что конфликт завершится для Киева неминуемой капитуляцией перед Россией. По его мнению, украинские власти просто упустили свой шанс на мирные переговоры, поэтому у Украины есть возможность заключить мир только на условиях, продиктованных Москвой.

1 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и ВСУ уже не смогут добиться прорыва. Он считает, что спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, может только резкий технологический скачок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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