Названы цены на аренду жилья в популярных горнолыжных курортах в России

Доступнее всего посуточная аренда загородного жилья на горнолыжных курортах в Алтайском крае и Челябинской области, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 27 ноября.

Так, аренда частного жилья обойдется туристам в Алтайском крае в 4 тыс. рублей в сутки, Челябинской области — 5 тыс. рублей, Ленинградской области, Башкортостане и Пермском крае — по 6 тыс. рублей. Самая дорогая краткосрочная аренда такой недвижимости — в Красноярском крае (9 тыс. рублей) и Московской области (8 тыс. рублей).

При этом отмечается, что больше всего предложений для краткосрочной аренды домов, дач, таунхаусов и коттеджей в преддверии сезона предлагают Московская область с более чем 4,5 тыс. вариантов размещения и Ленинградская область, где можно остановиться в 2,7 тыс. частных объектов, в том числе рядом с курортом «Игора». Также в тройке по числу предложений аренды загородного жилья (1,5 тыс.) находится Челябинская область, где расположен горнолыжный комплекс «Завьялиха».

«Количество предложений в сегменте краткосрочной аренды загородного жилья стремительно растет. Среди регионов, попавших в исследование, рост составил от 23 до 44% за год. Мы ожидаем, что в сезон они будут пользоваться хорошим спросом», — сказал руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Он объяснил, что такой формат жилья позволяет удобно разместиться большой компании друзей или семье. По данным сервиса, среднее количество гостей в частном жилье составляет шесть человек, тогда как в квартире обычно останавливаются трое туристов. Кроме того, размер объектов в два раза больше — 100 кв. м против 45 кв. м в квартире.

Ранее, 26 октября, сообщалось, что, согласно опросу сервиса «Яндекс Путешествия», самыми популярными горнолыжными курортами россияне называли склоны на Красной Поляне (так считают 49% респондентов), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриху на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Занимается горнолыжным спортом треть россиян.