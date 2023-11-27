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В ДНР из-за непогоды без электричества осталось около 525 тыс. абонентов
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В ДНР из-за непогоды без электричества осталось около 525 тыс. абонентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Около 525 тыс. абонентов остаются без электроэнергии в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за сильного ветра, сообщило 27 ноября министерство угля и энергетики региона.

«Утром 27.11.2023, после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 ВЛ 35 кВ, без напряжения остались 525 тыс. бытовых абонентов», — уточнили энергетики в Telegram-канале ведомства.

Начаты ремонтно-восстановительные работы, в первую очередь организовано подключение медучреждений и водоотливов шахт. Министерство прикладывает максимальные усилия для оперативного устранения нарушений в системе электроснабжения городов и поселков ДНР. К работам привлечены около 100 аварийно-восстановительных бригад, а также 54 единицы спецтехники.

Ранее в понедельник сообщалось, что не менее 190 тыс. абонентов Донецка остались без электричества из-за плохой погоды. Как отметил мэр города Алексей Кулемзин, повреждения устраняются, в усиленном круглосуточном режиме работают все ремонтные бригады.

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Накануне вечером около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Сильнее всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы республики.

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