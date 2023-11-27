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Без электричества из-за непогоды остались 190 тыс. абонентов Донецка

Мэр Донецка: без электричества из-за непогоды осталось почти 200 тыс. абонентов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Не менее 190 тыс. абонентов Донецка остались без электричества из-за плохой погоды, об этом 27 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Без электроэнергии остается порядка 190 тыс. абонентов. Отключено 214 котельных», — написал он в Telegram-канале.

По данным Кулемзина, по состоянию на 08:00 мск напряжения нет в 20 подстанциях и 1414 тяговых подстанциях. Повреждения устраняются, в усиленном круглосуточном режиме работают все ремонтные бригады.

Накануне вечером около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Сильнее всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы республики.

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