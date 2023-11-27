Без электричества из-за непогоды остались 190 тыс. абонентов Донецка
Не менее 190 тыс. абонентов Донецка остались без электричества из-за плохой погоды, об этом 27 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«Без электроэнергии остается порядка 190 тыс. абонентов. Отключено 214 котельных», — написал он в Telegram-канале.
По данным Кулемзина, по состоянию на 08:00 мск напряжения нет в 20 подстанциях и 1414 тяговых подстанциях. Повреждения устраняются, в усиленном круглосуточном режиме работают все ремонтные бригады.
Накануне вечером около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Сильнее всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы республики.
В регионе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.