Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей

В Москве выпавший за ночь снег мешает движению автомобилей. Об этом 27 ноября сообщил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Отмечается, что машины застревают в толще снега. В настоящий момент спецтехника пытается справиться с проблемой.

Водитель грузовика с продуктами для детского садика рассказал, что тоже не может выехать из снежной ловушки.

«Я продукты везу в детский сад. Надо заехать, выгрузиться, а то сейчас дети останутся голодными», — сказал он.

Ранее в этот день столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечается, что на некоторых участках буксуют грузовики. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всю ночь в столице будет идти снег, особенно интенсивными осадки будут ранним утром. Он отметил, что ожидается сильный гололед. Собянин уточнил, что городские службы работают в усиленном режиме.

В этот же день Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, он повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и льда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.