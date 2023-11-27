Подпольщик сообщил об ударе по производящему БПЛА авиазаводу в Киеве

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 27 ноября рассказал, что авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар.

Он указал, что удар был нанесен ночью 24 ноября, после этого некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.

«По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов… Это район Жуляны — попадания пришлись по «Заводу 410», известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул Лебедев, прилет был качественный. При попадании ракет на заводе что-то детонировало, в результате чего «было очень громко», добавил он.

Отмечается, что «Завод 410» с 2015 года входит в военный госконцерн «Укроборонпром» и был включен украинским правительством в список предприятий стратегического значения.

Ранее, 30 октября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что судоремонтный завод под Одессой на Украине подвергся атаке.

21 сентября Лебедев сообщил, что Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, использовавшийся для изготовления танков для ВСУ, был уничтожен российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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