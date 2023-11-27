Реклама
Прямой эфир
Общество
СК возбудил дело после аварии на руднике в Якутии
Общество
Дептранс Москвы сообщил об осложненной ситуации на дороге
Армия
МО РФ получит первые российские морские дроны до конца 2023 года
Армия
Морпехи ВС РФ взяли два опорных пункта ВСУ под Угледаром
Происшествия
Вулкан Эбеко выбросил в воздух пепел на высоту 2 км
Общество
В Сочи восстановили железнодорожное сообщение
Общество
В МЧС сообщили о госпитализации двух пострадавших на руднике в Якутии
Общество
Собянин призвал москвичей быть внимательными на дорогах из-за непогоды
Происшествия
В Приморье пограничники изъяли почти 6 т контрафактных крабов, горбуши и икры
Экономика
Власти расширят лимиты по льготной ипотеке
Общество
В России введут отдельное наказание за мелкие взятки чиновниками и менеджерами
Происшествия
В Бердянске из-за шторма затопило центральную часть города
Общество
Средний возраст автомобилей в России увеличился до 12–15 лет
Общество
Выпавший за ночь в Москве снег осложнил движение автомобилей
Сюжет:

Подпольщик сообщил об ударе по производящему БПЛА авиазаводу в Киеве

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по производящему БПЛА авиазаводу в Киеве
0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев 27 ноября рассказал, что авиазавод в Киеве, в районе аэропорта Жуляны, где производятся беспилотники для Вооруженных сил Украины (ВСУ), попал под российский ракетный удар.

Он указал, что удар был нанесен ночью 24 ноября, после этого некоторое время у подпольщиков ушло на подтверждение результатов.

«По военным объектам, которые находятся в Киеве, столице Украины, была нанесена серия ударов… Это район Жуляны — попадания пришлись по «Заводу 410», известному как завод гражданской авиации. По свидетельству наших агентов, там производили беспилотные летательные аппараты для нужд ВСУ», — приводит его слова «РИА Новости».

Как подчеркнул Лебедев, прилет был качественный. При попадании ракет на заводе что-то детонировало, в результате чего «было очень громко», добавил он.

Отмечается, что «Завод 410» с 2015 года входит в военный госконцерн «Укроборонпром» и был включен украинским правительством в список предприятий стратегического значения.

Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ
ПВО противника не справляется с большим количеством российских атак

Ранее, 30 октября, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что судоремонтный завод под Одессой на Украине подвергся атаке.

21 сентября Лебедев сообщил, что Харьковский завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева, использовавшийся для изготовления танков для ВСУ, был уничтожен российскими войсками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023