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Таиланд продолжит работу над освобождением 15 заложников в Газе

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Фото: МИД Таиланда
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Правительство Таиланда продолжит работать над освобождением 15 таиландских заложников, которых до сих пор продолжают удерживать в секторе Газа палестинские радикалы. Об этом 27 ноября сообщило МИД королевства.

«Что касается оставшихся 15 таиландских заложников, королевское правительство Таиланда продолжает прилагать все усилия для их безопасного освобождения при первой же возможности, одновременно готовясь вернуть как можно скорее на родину 17 таиландцев, которые уже были освобождены», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что таиландский МИД также поблагодарил все стороны, участвовавшие в переговорах по освобождению заложников.

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26 ноября ХАМАС со свой стороны освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. В ответ Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Утром 24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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