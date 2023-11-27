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ЦАХАЛ взяла в осаду дом в лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла в осаду дом в лагере Акабат-Джабр, который располагается на Западном берегу реки Иордан. Об этом 27 ноября сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, военные ЦАХАЛ окружили один из жилых домов в лагере Акабат-Джабр недалеко от Иерихона. Там были слышны звуки стрельбы и взрывов.

Отмечается, что палестинские отряды вступили в столкновения с израильскими военными на территории лагеря.

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Ранее, 26 ноября, сообщалось, что в результате израильского рейда на Западном берегу реки Иордан число погибших палестинцев выросло до четырех.

20-летний палестинец погиб ночью 26 ноября в результате обстрела войск Израиля в городе Эль-Бира недалеко от города Рамалла на Западном берегу.

Днем ранее сообщалось, что два палестинца погибли и семь получили ранения в результате израильского рейда.

19 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что ЦАХАЛ приступила к штурму населенных пунктов на Западном берегу реки Иордан. Отмечалось, что тяжелая военная техника и бульдозеры разрушают улицы города Дженин.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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