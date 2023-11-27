Группировка «Восток» ВС России нанесла огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады украинской территориальной обороны на южнодонецком направлении. Об этом 27 ноября ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

«Огнем реактивной и ствольной артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны», — сказал Чехов.

Отмечается, что украинские боевики были ликвидированы в районе Приютного. Потери противника составили до 80 военнослужащих и два автомобиля, заключил Чехов.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что российская группировка войск «Юг» уничтожила скопления живой силы двух бригад ВСУ при поддержке артиллерии и авиации в Донецкой Народной Республике (ДНР). Отмечается, что убитыми и ранеными на данном направлении противник потерял до 290 военнослужащих, также уничтожено три автомобиля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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