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Экономист объяснила важность повышения пенсионного коэффициента

Доцент Иванова-Швец сообщила о повышении пенсий тем, кто оформляет ее впервые
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За повышением пенсионного коэффициента следят те, кто только оформляет пенсию, и работающие пенсионеры. Такое мнение 27 ноября выразила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с агентством «Прайм».

Совет Федерации принял закон, который повышает до 133,05 рубля стоимость одного пенсионного коэффициента, а также размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 8134,88 рубля.

Иванова-Швец объяснила, что этот параметр в первую очередь важен для тех, кто оформляет пенсию, а также для работающих пенсионеров, ведь при выходе на пенсию страховая часть зависит от количества заработанных баллов и стоимости этого балла. Чем выше стоимость балла, тем больше добавят сумму к выплатам.

«Например, человек, оформлявший пенсию в 2023 году, за десять заработанных баллов получил 1237,6 рубля, а в 2024 году за это же количество баллов его пенсия уже составит 1330,5 рубля», — пояснила эксперт.

Отмечается, что с августа ежегодно производится перерасчет на стоимость максимум трех пенсионных баллов того года, в котором человек оформлял пенсию, всем работающим пенсионерам.

Правительство ежегодно повышает стоимость пенсионного балла с учетом роста цен. А для тех, кто уже получает пенсию, при индексации тоже учитывается пенсионный коэффициент, отметила Иванова-Швец.

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Ранее, 25 ноября, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что для получения пенсии у россиян должен быть накоплен трудовой стаж и определенное количество пенсионных баллов. Эксперт отметил, что необходимо получать белую зарплату, из которой работодатель перечисляет деньги в Пенсионный фонд.

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