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Десантники взяли в плен четырех боевиков ВСУ на артемовском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил (ВС) РФ взяла в плен четырех боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Кадрами боевой работы российских военнослужащих поделилось Минобороны России в понедельник, 27 ноября.

Отмечается, что десант ВС РФ на артемовском направлении, благодаря расчету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), смог вовремя обнаружить взводный опорный пункт ВСУ, в котором находился противник.

Далее российскими военными был нанесен артиллерийский удар, после которого они смогли осуществить захват и полную зачистку опорного пункта ВСУ.

Минобороны уточняет, что впоследствии штурмовая группа ВС РФ взяла в плен четырех военнослужащих противника, остальные бойцы ВСУ приняли решение об отступлении, бросив свое вооружение, были и ликвидированные.

«Мы всегда знаем, где наш противник, благодаря разведке. До выполнения задачи проводится тщательная доразведка. Мы изучаем противника, изучаем его действия, порядок его замен. То есть мы владеем обстановкой полностью. После того как мы определяемся по противнику, мы качественно планируем штурмовые действия нашего подразделения. После этого проводим тщательные тренировки, согласовываем взаимодействие между всеми действующими подразделениями и войсками на нашем направлении. После этого наносим тщательное огневое поражение», — сказал командир штурмовой группы с позывным Орлан.

Двигательная активность: ВС РФ улучшили позиции у Артемовска и Купянска
Наши наступательные действия пока носят локальный характер, но довольно успешны, отмечают эксперты

Накануне МО РФ сообщило, что российские силы нанесли удары по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками. Как дополнили в ведомстве, ВС России совершили удар по арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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