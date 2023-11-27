Синоптики предупредили о метели и гололеде в Москве 27 ноября

Облачно, местами сильный мокрый снег, метель и гололед — такая погода ожидает жителей столичного региона в понедельник, 27 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –1…+1 градусов. Ночью похолодает до –5…–3.

В Московской области прогнозируют –3…+2 градуса, ночью температура опустится до –8…–3.

Днем ожидается восточный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы могут достигать 15–20 м/c. Ночью ветер сменится на южный, его скорость составит 6–11 м/с, возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление — 727–728 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили о налипании снега на проводах и деревьях, а также о заносах на дорогах.

Накануне Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, который повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и гололеда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

24 ноября Вильфанд сообщил «Известиям», что 27 ноября станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий.