На Украине сообщили о начале круглосуточной блокады одного из КПП на границе

Перевозчики из Польши в понедельник, 27 ноября, организуют круглосуточную блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) «Медыка – Шегини» на польско-украинской границе. Об этом 26 ноября заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«На КПП «Медыка – Шегини» участники акции [протеста] с 23 ноября блокируют движение в дневное время — с 09:00 до 20:00 по польскому времени [с 10:00 до 21:00 мск]. И с завтрашнего дня такие действия должны начаться круглосуточно», — указал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В тот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

В свою очередь, заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич сообщил, что в стране начались перебои с поставками топлива из-за перекрытия границы с Польшей.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что ситуация на польско-украинской границе, вызванная блокированием КПП польскими перевозчиками, может привести к прямому военному столкновению между Варшавой и Киевом.

24 ноября стало известно, что число грузовиков на границе Украины и Польши, заблокированных из-за акции протеста польских перевозчиков, достигло 3,7 тыс. Движение на границе со Словакией, перевозчики которой на днях тоже присоединились к акции, пока не остановлено.

23 ноября союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей.

Тогда же агентство УНИАН написало, что польские перевозчики заблокировали поставки Украине военных грузов и иных необходимых товаров в качестве выражения протеста. Среди заблокированного в Польше транспорта числятся грузовики с дронами, медикаментами, топливом и тепловизорами.

Посольство Украины в Варшаве 23 ноября после смерти в очереди на границе двух водителей направило в МИД Польши ноту с требованием принять меры. Кроме того, депутат Европарламента от Дании Бергур Лёкке Расмуссен обратился к Еврокомиссии из-за беспокойства по поводу блокировки пропускных пунктов польскими перевозчиками на границе с Украиной. Он попросил ЕК рассказать о ее возможных действиях для разрешения ситуации.

22 ноября, польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков АСМАП Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.

До этого, 6 ноября, польская радиостанция RMF FM передала, что перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Отмечалось, что на границе скопились огромные очереди из грузовиков.