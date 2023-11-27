Каракас оценил значение военного сотрудничества с РФ

Внешняя политика Венесуэлы всё больше переплетается с геостратегическими интересами России, а потому запрос Каракаса на сотрудничество с Москвой остается на очень высоком уровне, заявил в разговоре с «Известиями» атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Элиэсер Хосе Мелендес Асмадт.

«Это стратегическое сотрудничество укрепляется в условиях международного давления со стороны США. Это сотрудничество позволило Венесуэле укрепить свою военную мощь, защитить свой суверенитет и территорию, а также противостоять международному давлению», — говорит дипломат.

По словам Мелендеса Асмадта, после подписания в 2001 году во время визита в Москву Уго Чавеса первого соглашения о военно-техническом сотрудничестве Венесуэла заключила с Россией не один договор о закупке вооружений, создании заводов по производству оружия и участии РФ в оснащении венесуэльских вооруженных сил.

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