В Крыму шторм разрушил набережную недалеко от Алушты

В Республике Крым в результате шторма была разрушена набережная в селе Малореченское недалеко от города Алушты. Об этом в воскресенье, 26 ноября, написала глава администрации Алушты Галина Огнёва в своем Telegram-канале.

«Сильный шторм разрушил набережную в селе Малореченское <...> Повышения уровня воды в реках не зафиксировано. Подтоплений нет», — говорится в сообщении.

Она также дополнила, что в результате непогоды без электричества остались порядка семи сел, а также трасса Алушта – Симферополь.

Помимо этого, Огнёва порекомендовала местным жителям не покидать свои дома без особой необходимости.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что около 500 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии из-за непогоды. Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с.

Также стало известно, что в Крыму приостановлено движение троллейбусов на маршруте Симферополь – Ялта. Указывалось, что мощный шторм повалил на территории республики около 40 деревьев и привел к массовому обрыву проводов линии электропередач (ЛЭП).

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.