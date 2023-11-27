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Эксперты указали на активизацию сотрудничества между РФ и Северной Кореей

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Фото: Global Look Press/Yao Qilin
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Китай, Япония и Южная Корея сделали очередную попытку восстановить связи на фоне геополитического разлада из-за США и внутренних разногласий. Главы МИД трех стран 26 ноября впервые за четыре года встретились в Пусане, чтобы подготовить почву для саммита на уровне лидеров, обсудить нарастающее напряжение в регионе и сотрудничество Москвы с Пхеньяном.

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Накануне встречи официальные лица заявляли, что переговоры также коснутся растущих связей между РФ и КНДР в контексте провокационного запуска Пхеньяном шпионского спутника. The Korea Herald даже называла эту тему ключевым пунктом встречи. На ушедшей неделе в Северной Корее с помощью баллистической ракеты (что запрещено резолюциями Совбеза ООН) отправили на орбиту разведывательный аппарат. Он позволит собирать более точные разведданные и наблюдать потенциальные цели, что крайне беспокоит не только Сеул, но и его союзника в лице США. В связи с этим обе страны даже пытаются приписать РФ «незаконное военное сотрудничество с КНДР».

«В последнее время обмены и сотрудничество между Россией и Северной Кореей значительно активизировались. Внешний мир не очень ясно представляет характер, широту и глубину такого рода обмена и сотрудничества, что, естественно, вызывает некоторые спекуляции и ассоциации», — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.

При этом сама идея о том, что Россия помогла КНДР запустить шпионский спутник после сентябрьского визита Ким Чен Ына в Москву, довольна абсурдна, обращает внимание директор комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Только на согласование технических условий и требований уходит около года, а на реализацию подобного проекта полностью — несколько лет.

Министры провели и двусторонние встречи. Так, Пак и Камикава договорились усилить реакцию на предполагаемые военные сделки между Москвой и Пхеньяном, а Ван в личной беседе с Паком призвал не политизировать экономические и технологические вопросы на фоне китайско-американских отношений, в том числе в области производства полупроводников.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трое в Пусане, не считая США: что обсуждали Пекин, Токио и Сеул

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