WP предрекла раскол в администрации США из-за политики Байдена

Политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке может привести к скорому расколу в администрации страны. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщила газета The Washington Post.

«Разделение внутри Белого дома в некоторой степени происходит между старшими помощниками Байдена, которые уже давно работают в Белом доме, и целым рядом молодых сотрудников с разным опытом работы. Но даже высокопоставленные советники признают, что [палестино-израильский] конфликт наносит ущерб мировому авторитету США», — указывается в статье.

Кроме того, газета отметила, что Байден владел бы большей возможностью для маневра, если в самом начале обострения конфликта оказание Вашингтоном помощи Тель-Авиву происходило более умеренно.

Ранее в этот день стало известно, что власти США поставили перед собой задачу продолжения договоренностей Израиля и палестинского движения ХАМАС с целью увеличения срока достигнутого ранее гуманитарного перемирия. Как уточнил Байден, Вашингтон заинтересован в том, чтобы освобождение заложников и осуществление доставки гуманитарной помощи в секторе Газа продолжались.

Тогда же сообщалось, что Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, которые находятся у палестинского движения ХАМАС. Помимо этого, уточнялось, что лидеры двух стран обсудили текущую паузу в боевых действиях в рамках сделки Израиля и ХАМАС по освобождению заложников и усиление дополнительных поставок гуманитарной помощи палестинскому населению в Газе.

11 ноября The Washington Post написала, что политика США касательно палестино-израильского конфликта грозит нанести ущерб позициям Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке и на международной арене.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.