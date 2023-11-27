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Вильфанд предупредил об опасной погоде в европейской части России 27 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Гололедица, порывистый ветер и выпадение снега ожидаются в европейской части России в понедельник, 27 ноября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понедельник будет опасным и тревожным с точки зрения погоды не только в Москве, но и в целом на европейской части России», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Вильфанда, в Северо-Западном федеральном округе будет аномально холодная погода. В Архангельской и Ленинградской областях, а также Республике Карелия ожидается метель и гололедица.

Как дополнил Вильфанд, в Центральном и Южном федеральных округах (ЦФО и ЮФО) будет сильный ветер со скоростью 15–20 м/c, а в горах Республики Крым и вовсе ветер может достичь 40 м/с. Также в Крыму будут сильные осадки виде дождя, мокрого снега и снега.

В Астраханской и Волгоградской областях ожидается сильный снег, метель, ветер до 13–18 м/с, в Ростовской области и Ставрополье — порывы ветра до 24–28 м/с. В Краснодарском крае опасная погода будет сохраняться с 27 по 29 ноября. Ожидается сильный дождь, в предгорьях мокрый снег и снег, гроза. Также Вильфанд предупредил о налипании мокрого снега. Ветер будет со скоростью 15–20 м/с, в предгорных и горных районах может достигать 30 м/с, а на черноморском побережье в районе Анапы и Геленджика — до 35 м/с.

В Пермском крае, Кировской области и Татарстане в понедельник ожидаются снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь, гололедица, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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Накануне Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что на Москву надвигается мощный циклон с Черного моря, который повлечет за собой сильнейший снегопад, который когда-либо был в ноябре. Мокрый снег будет оседать на проводах не только в виде мокрого снега, но и гололеда. Температура будет постепенно повышаться, в результате чего снег подтает, что в конечном счете повлечет за собой гололедицу.

24 ноября Вильфанд сообщил «Известиям», что понедельник, 27 ноября, станет тяжелым днем с точки зрения погодных условий.

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