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Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Смоленской областью

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ 26 ноября сообщило о пресечении попытки атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Смоленской области.

«26 ноября около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Ранее в этот день губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Минобороны РФ подавили атаку БПЛА в Смоленской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно наносят удары по территориям Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.

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