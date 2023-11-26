Нетаньяху допустил продление гуманитарной паузы для освобождения заложников

Тель-Авив признал наличие вероятности продления гуманитарной паузы в секторе Газа, чтобы продолжить дальнейшее освобождение заложников. Об этом в воскресенье, 26 ноября, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении.

«У нас есть путь для освобождения каждый день еще 10 заложников. Это прекрасная вещь», — сказал он.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что страна намерена и дальше вести военную операцию в Газе после окончания гуманитарного перемирия.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera передал, что Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу. Тогда же стало известно, что ХАМАС со своей стороны освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности.

25 ноября ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. В ответ Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.