Реклама
Прямой эфир
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи
Сюжет:

Военные ВС РФ продолжают демонстрировать мужество и отвагу в зоне спецоперации

МО РФ: российские военные снова успешно отразили атаки ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 27 ноября рассказало о новых героических поступках военных Вооруженных сил (ВС) России, рискующих жизнью для успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как указали в военном ведомстве, командир группы связи казачьего отряда специального назначения «Кубань» («Барс-16») Михаил Литвиненко смог оперативно обеспечить устойчивую связь как внутри отряда, так и с вышестоящим командованием во время совершения атак противником.

Однако после нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) артиллерийского удара по позициям «Барс-16», аппаратура связи временно вышла из строя.

Литвиненко удалось незамедлительно восстановить неполадки, что в результате помогло успешно отразить атаку ВСУ, миновав потери среди российских военных.

Как подчеркнули в МО РФ, гвардии младший сержант Виктор Игнатьев выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Украинские националисты предприняли попытку атаки позиций российских войск. Расчет Игнатьева в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

В результате было уничтожено три единицы техники противника и большое количество боевиков, что способствовало отражению двух атак противника.

Силы позиций: армия РФ перехватила инициативу на донецком направлении
Украинские отставные военные уже не верят в успех контрнаступления ВФУ

Накануне ВС России нанесли удары по топливохранилищам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023