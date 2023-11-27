Военные ВС РФ продолжают демонстрировать мужество и отвагу в зоне спецоперации

Минобороны РФ 27 ноября рассказало о новых героических поступках военных Вооруженных сил (ВС) России, рискующих жизнью для успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как указали в военном ведомстве, командир группы связи казачьего отряда специального назначения «Кубань» («Барс-16») Михаил Литвиненко смог оперативно обеспечить устойчивую связь как внутри отряда, так и с вышестоящим командованием во время совершения атак противником.

Однако после нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) артиллерийского удара по позициям «Барс-16», аппаратура связи временно вышла из строя.

Литвиненко удалось незамедлительно восстановить неполадки, что в результате помогло успешно отразить атаку ВСУ, миновав потери среди российских военных.

Как подчеркнули в МО РФ, гвардии младший сержант Виктор Игнатьев выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений. Украинские националисты предприняли попытку атаки позиций российских войск. Расчет Игнатьева в кратчайшие сроки сориентировался в сложившейся обстановке, своевременно занял выгодную позицию и приступил к поражению объектов противника.

В результате было уничтожено три единицы техники противника и большое количество боевиков, что способствовало отражению двух атак противника.

Накануне ВС России нанесли удары по топливохранилищам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по арсеналу боеприпасов украинской армии в Черкасской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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