В Херсонской области 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что понедельник, 27 ноября, в регионе будет нерабочим днем из-за плохой погоды.

«В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Сальдо призвал жителей не покидать дома без необходимости и не выезжать на машинах.

Ранее, 26 ноября, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Белгородской, Московской, Костромской, Воронежской областях и ряде других регионов 26 и 27 ноября прогнозируются сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед. Опасную погоду также стоит ожидать в Сочи.