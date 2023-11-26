Реклама
Прямой эфир
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи
Сюжет:

В Херсонской области 27 ноября объявлен выходным днем из-за непогоды

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что понедельник, 27 ноября, в регионе будет нерабочим днем из-за плохой погоды.

«В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Сальдо призвал жителей не покидать дома без необходимости и не выезжать на машинах.

Штормовое пробуждение: куда уйдут ураганы из Крыма и Сибири
Экстремальная осенняя непогода станет обычным явлением в Центральной России, предостерегли эксперты

Ранее, 26 ноября, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник объявлен выходным днем

Как сообщала корреспондент «Известий» Вероника Котькова, уровень воды в море значительно вырос. В результате частично оказались затопленными дороги, смывает и городские пляжи. В Керчи несколько районов отрезаны от города.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Белгородской, Московской, Костромской, Воронежской областях и ряде других регионов 26 и 27 ноября прогнозируются сильные снегопады, ветер, гололедица и гололед. Опасную погоду также стоит ожидать в Сочи.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023