Реклама
Прямой эфир
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
Политика
Депутат парламента Крыма сравнил угрозы Киева с лаем Моськи

«Ростов» обыграл «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ

Гол Осипенко с пенальти принес «Ростову» победу над «Пари НН» в матче РПЛ
0
Фото: fcnn.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 26 ноября, футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород». Прошедшая встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит защитником «Ростова» Максимом Осипенко на 61-й минуте игры. Он уверенно реализовал назначенный в ворота «Пари НН» пенальти и принес «Ростову» победу.

Победа позволила «Ростову» подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России (ЧР). Сейчас в активе команды 20 очков. «Пари НН» занимает девятую строчку, на счету команды 21 очко.

Какая ФИФА: сбежавший из РФ футболист Норманн заплатит «Ростову»
Аналогичный иск к игроку от московского «Динамо» рассмотрят зимой

Ранее, 25 ноября, футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ. На седьмой минуте гол забил полузащитник «Динамо» Бителло. Позднее он подарил своей команде еще один гол. Впоследствии счет выровнял в сторону ничьей футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также голы оформили нападающие Антон Заболотный и Константин Тюкавин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023