«Ростов» обыграл «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в воскресенье, 26 ноября, футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород». Прошедшая встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит защитником «Ростова» Максимом Осипенко на 61-й минуте игры. Он уверенно реализовал назначенный в ворота «Пари НН» пенальти и принес «Ростову» победу.

Победа позволила «Ростову» подняться на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России (ЧР). Сейчас в активе команды 20 очков. «Пари НН» занимает девятую строчку, на счету команды 21 очко.

Ранее, 25 ноября, футболисты «Динамо» одержали победу над ЦСКА в 16-м туре РПЛ. На седьмой минуте гол забил полузащитник «Динамо» Бителло. Позднее он подарил своей команде еще один гол. Впоследствии счет выровнял в сторону ничьей футболист ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. Также голы оформили нападающие Антон Заболотный и Константин Тюкавин.