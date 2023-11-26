Пожар на трансформаторной подстанции полностью ликвидирован под Челябинском

Пожар на территории трансформаторной подстанции в Челябинской области полностью ликвидирован. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в Telegram-канале.

«Пожар на территории трансформаторной подстанции полностью ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, случившееся не повлияло на жизнеобеспечение местного населения, а также не повлияло на работу предприятия.

Ранее в этот день стало известно, на территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) произошел пожар на трансформаторе. Уточнялось, что горение масляного трансформатора случилось на площади 40 кв. м.