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Джо Байден указал на необходимость продления перемирия в секторе Газа

Байден: Вашингтон работает на продлением перемирия в Газе
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Фото: Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP
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Власти США поставили перед собой задачу продолжения договоренностей Израиля и палестинского движения ХАМАС с целью увеличения срока достигнутого ранее гуманитарного перемирия. Об этом в воскресенье, 26 ноября, заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

«Задача [США] продлить эту [гуманитарную] паузу после завтрашнего дня», — отметил он.

Как уточнил Байден, Вашингтон заинтересован в том, чтобы освобождение заложников и осуществление доставки гуманитарной помощи в секторе Гага продолжались.

Дорогие передачи: как происходит обмен заложниками между Израилем и ХАМАС
И что может дать сторонам конфликта четырехдневное перемирие

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera передал, что Израиль освободил третью группу палестинских заключенных из 39 человек, они прибыли на автобусах в Рамаллу. Тогда же стало известно, что ХАМАС со своей стороны освободило третью группу заложников, удерживаемых в секторе Газа. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина по прямой договоренности.

25 ноября ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. В ответ Израиль освободил вторую группу палестинских заключенных.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

22 ноября правительство Израиля одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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